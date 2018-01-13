Вслед за мобильной связью в ОРДО пропадут теле- и радиовещание

13.01.2018 07:08

Жителей ОРДО (отдельные районы Донецкой области — неподконтрольная Украине территория) предупредили, что вскоре они лишаться возможности смотреть ТВ и слушать радио.



15 января "Радиотелевизионный передающий центр" проведет плановую ежеквартальную профилактику своего оборудования, в результате чего по всей территории ОРДО на протяжении 10 часов (с 02:00 до 12:00) будет приостановлено теле- и радиовещание, сообщили в т.н. "министерстве связи" пророссийской группировки "ДНР".



Напомним, что связь "Vodafone-Украина" перестала работать на территории ОРДЛО со второй половины дня 11 января. А вслед за Vodafone на территории оккупированного Донбасса начала работать с большими перебоями российский "МТС" и даже местный оператор "Феникс", функционирующий на мощностях "отжатых" у "Киевстара".