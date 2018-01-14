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Ходаковский из "ДНР" резко ответил на крымские предложения Путина Украине
Экс-глава "Совбеза ДНР", бывший ранее командиром спецподразделения СБУ "Альфа", вожак батальона "Восток", переформатированного в объединение "Патриотические силы Донбасса" Александр Ходаковский на своей странице в Фейсбуке (там он значится как Александр Сергеев) довольно резко отреагировал на недавнее заявление президента РФ касательно Крыма.
Напомним, что Путин предложил вернуть ВСУ военные корабли, авиационную технику и бронетехнику, захваченные россиянами в Крыму.
"Недавно ВВП сказал, что он готов вернуть Украине остатки ее морского "могущества", а также сухопутную военную технику. Не вернем, как он сказал, только боеприпасы, которые нельзя транспортировать, и нужно утилизировать на месте. Предлагаю взять на себя эту трудную миссию по утилизации боеприпасов, чтобы не загрязнять крымскую рекреационную зону. А вообще, хоть это и не мое дело - давать советы, - я бы не стал говорить о готовности возвращать оставленный Украиной в Крыму хлам вслух, потому что у нас, на Донбассе, сразу возникает мысль: а через сколько это железо будет подлатано и использовано против нас? Мы, понимаете ли, не слишком в последнее время склонны к различению просто слов от слов с намерениями - тупеем потихоньку на этой войне, уж простите", - написал по этому поводу Ходаковский, который, похоже, окончательно "попутал берега".
В свою очередь, координатор группы "Информационное Сопротивление", нардеп ("Народный Фронт") Дмитрий Тымчук уверен, что пока в Украине обсуждают предложение президента РФ Владимира Путина вернуть захваченные в Крыму технику и вооружение ВСУ, включая бронетехнику и боевые корабли, стоит обратить внимание на иной момент.
Теги: Украина, Донбасс, Путин, Крым, ДНР, Ходаковский
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