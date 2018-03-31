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Ходаковский: Я вполне согласен с той позицией, которую занимает Украина в адрес России
Александр Ходаковский (экс-глава "Совбеза ДНР", бывший ранее командиром спецподразделения СБУ "Альфа", вожак батальона "Восток", переформатированного в объединение "Патриотические силы Донбасса") считает, что неподконтрольной части Донетчины нет смысла обижаться на Киев. А вот на Россию – стоит.
"Разве нас обижает, когда в наш адрес Украина отпускает те эпитеты и сравнения, к которым мы уже привыкли и на которые уже давно не обращаем внимания? Раз не обращаем внимания - значит, не обижает, - констатирует Ходаковский. - А чего еще можно ждать от того, чей статус закреплен четко: враг? Никакого "когнитивного диссонанса" - все вполне адекватно. Есть некоторые странности в ходе отправления наших с Украиной военных отношений, но они перестают резать сознание, если применить к ситуации определение "гражданский конфликт". Ну да, хотим - конфликтуем, хотим - нет..."
Впрочем, определение "гражданский конфликт" применяют только страна-агрессор РФ и марионеточные "власти" псевдореспублик. Цивилизованный мир четко понимает, что на самом деле происходит на Донбассе. Достаточно вспомнить слова спецпреда Госдепа США по вопросам Украины Курта Волкера о том, что на Донбассе идет "горячая война" при содействии России.
Кстати, о России. Ходаковский о ней тоже говорит. И не то чтобы в позитивном ключе.
"Куда сложнее дело обстоит в системе отношений Россия – Украина, - отмечает он. - Россию назвали агрессором на официальном уровне и для пущей драматичности войну с нами представляют, как войну именно с Россией при поддержке пророссийских боевиков, при том, что сама Россия продолжает упорно прибегать в отношении Украины к терминам "братский народ", "украинские партнеры"... Народ-то ладно, но партнеры? И от этого всего чем дальше, тем больше в голове путаницы. Крымнаш? Наш. И останется "нашим", даже если к власти в Украине придет пророссийское правительство? Безусловно. Значит, что - Крым у Украины забрали? А как же. Нас поддерживают? Вне всяких сомнений - именно это пока не дает Украине нас сожрать при нашем полном бездействии. Значит есть у Украины основания "любить" Россию? Вагон".
Ходаковский отмечает, что "вполне согласен с той позицией, которую занимает Украина в адрес России - она вытекает из логики происходящего".
"Я не согласен с позицией, которую Россия занимает в отношении Украины, делая вид, что ничего не происходит, - говорит он. - Эта позиция, оформленная соответствующей риторикой, напоминает фрагмент мультфильма "Раз ромашка, два ромашка.... А я четвертую сорвал", - говорит в ответ Россия. Такая постановка проблемы уводит нас от правильного понимания причинно-следственных связей, и как раз и приводит к этому пресловутому "когнитивному диссонансу"".
При этом террорист обвиняет Украину, что она "переметнулась на сторону Запада". Россия же, по его словам, "отреагировала Крымом, защищая свои национальные интересы.... и спровоцировала цепную реакцию в виде Донбасса и всех наблюдаемых ныне последствий… Часть доминошной дорожки прошла волею этой самой судьбы через Донбасс, который не отдельное явление, а закономерное звено в череде возникших последствий".
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Теги: Украина, Россия, Донбасс, Крым, ДНР, оккупанты
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