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Как студенту-переселенцу добиться социальной стипендии
Юрист Всеукраинского благотворительного фонда "Горение" Яна Пиявская дала пояснение, каким образом студенты-переселенцы могут получить социальную стипендию.
По словам специалиста, получение социальной стипендии регулируется постановлениями Кабинета министров № 1045, 1047, 1050.
Постановление №1045 предусматривает, что социальную стипендию для студентов вузов могут получить:
дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки;
люди, которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы;
шахтеры, имеющие стаж подземной работы не менее трех лет;
люди, чьи родители шахтеры, имеющие стаж подземной работы не менее 15 лет, или погибли в результате несчастного случая на производстве, или стали инвалидами I или II группы;
участники боевых действий и их дети;
дети, один из родителей которых погиб или пропал без вести в районе проведения АТО, боевых действий или вооруженных конфликтов;
внутренне перемещенные лица.
Стипендию предоставляют тем, кто учится на бюджете, не получает академическую стипендию, не находится на государственном обеспечении (кроме детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, а также студентов высшего учебного заведения, которые в период обучения в возрасте от 18 до 23 лет остались без родителей), не находятся в академическом отпуске.
Чтобы получить соцстипендию студент-переселенец должен обратиться в деканат с заявлением. В нем надо указать основания для назначения соцстипендии, а также копии:
паспорта гражданина Украины;
свидетельства о рождении;
идентификационного кода;
справки о постановке на учет внутренне перемещенного лица (ВПЛ).
Стипендиальная комиссия в течение трех рабочих дней со дня получения письменного обращения принимает решение о праве на стипендию. В случае положительного решения, соответствующая социальная стипендия выплачивается с даты обращения.
Социальную стипендию назначают на весь период обучения начиная с месяца обращения. Выплачивают ежемесячно:
студентам вузов I-II уровня аккредитации – 750 грн;
студентам высших учебных заведений III-IV уровня аккредитации - 1000 грн;
студентам высших учебных заведений I-IV уровня аккредитации из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки – 2000 грн.
Согласно Постановлению №1050, соцстипендия выплачивается студентам, которые по результатам учебного семестра не имеют академической задолженности, неудовлетворительных результатов обучения, включены в рейтинг.
Академическая задолженность возникает, если:
в течение учебного семестра до начала текущего семестрового контроля, определенного учебным планом, студент по любому предмету не набрал минимум баллов, определенный в учебном заведении;
во время семестрового контроля по любому учебному предмету студент не набрал минимум баллов, определенный в учебном заведении.
Теги: Украина, Донбасс, студенты, стипендия, переселенцы, ВПЛ
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