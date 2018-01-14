На Донетчине тренировали грозный "Стальной кулак"

14.01.2018 13:18

В районе отвода тяжелого вооружения в Донецкой области экипажи танков и боевых машин пехоты ВСУ сдавали экзамены по специальности.



Так, на военном полигоне Донетчины экипажи отдельной танковой бригады выполнили учебно-боевые задачи в различных видах боя.



- Мы обучаем личный состав, как необходимо воевать. Используем для этого опыт боевых действий. Сначала теория (без нее никуда), потом основная нагрузка делается на практике, - отмечает заместитель командира бригады подполковник Евгений Межевикин. - Личный состав для экипажей боевых машин мы отбирали из бойцов, которые имеют личную мотивацию.



Во время экзаменов военнослужащие отработали боевую стрельбу штатным артиллерийским выстрелом в условиях ведения оборонительного и наступательного боя, разведку и распознавание целей, выход боевых машин из боя, вызов огневой поддержки, взаимодействие подразделений в условиях резкого изменения обстановки.



По итогам занятий личный состав показал высокие результаты, психологическую стрессоустойчивость, закалку, высокую эффективность и маневренность, сообщает мобильная пресс-группа ОТГ "Донецк".