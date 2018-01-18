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«В случае войны 12 000 погибнут в первые три дня»: Маразматик из Думы Кремля пугал нас силой «ДНР» в прямом эфире. ВИДЕО

18.01.2018 17:21
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«В случае войны 12 000 погибнут в первые три дня»: Маразматик из Думы Кремля пугал нас силой «ДНР» в прямом эфире. ВИДЕО

Власти Российской Федерации в очередной раз начали открыто пугать Украину, намекая, что в случае военной операции на Донбассе Вооруженные силы Украины понесут масштабные потери. В прямом эфире российского телевизионного канала «Россия 1» депутат Государственной думы Российской Федерации Алексей Журавлев заявил, что в случае противостояния погибнет сразу около двенадцати тысяч украинских военных, передает novyny24.com.ua.

Таким образом, российский политик уже в который раз решил напомнить Киеву о «сверхестественной силе» незаконных вооруженных формирований «ЛДНР» и сделал свой комментарий относительно вероятности военной операции на Донбассе, заявив при этом, что никакой войны, более всего, не будет.

Однако, по его словам, если боевые действия таки начнутся, то Украина понесет огромные потери. По словам Журавлева, около двенадцати тысяч военных погибнут на протяжении первых трех дней военного противостояния.

Интересно, что буквально вчера издание, ссылаясь на журналиста «ЛДНР», сообщило, что в настоящее время состояние боевиков в рядах «армии» псевдореспублики просто плачевное.



Теги: Донбасс, война, Российская Федерация, Дума, ДНР, ЛНР, боевики, потери
 
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