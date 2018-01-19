Главарь "ДНР" занервничал из-за "врагов": что там у него случилось

19.01.2018 16:35

Главарь террористов Александр Захарченко дал новые пояснения к своему "указу", который касается запрета на выезд ряду категорий граждан с территории, оккупированной "ДНР", на подконтрольные Украине территории.

Так, согласно сообщению на сайте Захарченко, запрет медикам, педагогам и другим бюджетникам покидать ОРДЛО, "снизит уровень террористической угрозы и в целом улучшит военную ситуацию", так как ранее в Украине их якобы "вербовали, пытаясь сделать из них предателей".

Что же происходит в "ДНР"

Новый "указ" Захарченко и компании свидетельствует лишь о том, что на территории "ДНР" находится много недовольных, которые то и дело ездят в Украину, чтобы вдохнуть "воздух свободы". Террористы, которые захватили Донецк, боятся, что среди медиков, педагогов и членов "правительства" могут быть перебежчики и шпионы.

Также Захарченко сказал, что ездить в другие регионы Украины запрещено, в первую очередь, "чиновникам" и "руководителям", но разрешено работающим пенсионерам, передает сайт 0629.

"Чем больше пенсий вы соберете с Украины, тем лучше", - заявил боевик.

В этом заявлении нет ничего нового, ведь жители оккупированных территорий уже давно умудряются получать по две пенсии. В этом плане недовольных там нет.

Примечательно, что главарь террористов активно читает соцсети, ведь на недавней пресс-конференции он прокомментировал реакцию жителей "ДНР" и "ЛНР", которые пожаловались на его же "указ".

Захарченко отреагировал на шквал критики в соцсетях, назвав "внутренними врагами" тех, кто, проживая на территории ОРДЛО, называют его "указ" плохим.

"Как вы думаете люди которые пишут что это указ плохой, не понимают, что этот указ в первую очередь направлен на безопасность наших граждан? Скажу честно – это либо скрытые враги, либо проплаченные Украиной… Их кормит Украина, - это враги еще страшнее чем враги, которые сейчас на фронте. Те по крайне мере понятно, а здесь они внутри…. Мы можем ясно сказать, что те люди, которые в интернете понаписывают действительно наши враги. Народ наш это увидел, пускай почитает, это их слова, их выступления", - рассказал Захарченко на пресс-конференции.

Таким образом, данный "указ" Захарченко и его террористов-пособников продиктован лишь паникой и попытками приструнить жителей Донбасса, которые все чаще, уезжая в Украину, остаются здесь или возвращаются с намерением покинуть оккупированные бандитами территории.

С другой стороны подобные указы не должны удивлять жителей ОРДЛО, ведь еще в СРСР существовал негласный запрет покидать территорию союза многих слоям населения. Все новое - это хорошо забытое старое.

Как сообщал "Обозреватель", запрет выезжать в Украину касается практически всех бюджетников и работников отжатых предприятий.