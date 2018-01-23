"Слоны" Захарченко и человек-ворд из Луганска: журналист посмеялся над главарями боевиков

23.01.2018 22:27

Главарь террористической "ДНР" Александр Захарченко издает указы об отжиме бизнеса, а его "коллега" с "ЛНР" Леонид Пасечник в них требует вставить строчные буквы в "документы". Об этом рассказал журналист Антон Кузнецов в материале "Апострофа".

"Захарченко вполне "официально" издает "указы" об отжиме бизнеса, называя их "указами" "О применении персональных санкций". Под каток санкций Захарченко 6 декабря прошлого года попал бизнесмен из Докучаевска Александр Ахунзянов – экс-депутат местного горсовета. Ахунзянову в Докучаевске принадлежали сеть розничных магазинов, грибной биокомплекс, хлебозавод, логистические центры.

Но с 6 декабря он в "санкционном списке": экономическая деятельность на территории ОРДО бизнесмену запрещена, въезд запрещен, а все его имущество "национализировано". "Официальная" причина – "финансирование военных действий в отношении ДНР". Но как именно бизнесмен проявлял свою лояльность к Украине, боевики не уточняют", - рассказал он.

Также, по словам журналиста, Захарченко стабильно, дважды в год, издает "указы" о повышении пенсионных выплат. Однако поднимает он их на 5%, что очень мало, учитывая средний размер пенсии в 1280-1530 гривен.

"Любят на оккупированных территориях учреждать и разнообразные праздники: день работника гидрометеорологической службы, день оценщика и даже день "дипломатического работника ДНР". Правда в какие страны и с какими миссиями командируются "дипломаты" молодых "республик" – неизвестно", - продолжил журналист.

Подобным образом себя ведут и главари "ЛНР", пишет автор.

"Главарь луганских боевиков Игорь Плотницкий в свою бытность "главой республики" также любил учреждать праздники. Например, он установил отмечать памятную дату 6 апреля – день, когда вооруженные боевики или, по версии Плотницкого, "патриоты Луганщины" взяли штурмом здание СБУ в Луганске.

Новый главарь луганских боевиков Леонид Пасечник принялся неистово совершенствовать регуляторные акты "республики". Например, одним из своих "указов" Пасечник постановил в тексте "закона" о "Государственном Флаге ЛНР" заменить все дефисы… на тире! Также человек-ворд приказал исправить написание слова "министр" не со строчной, а с заглавной буквы", - сообщил Кузнецов.