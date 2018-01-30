"А раньше я здесь ездил по железной дороге", - житель Донецка показал, как сегодня выглядит разрушенный боевиками Путиловский мост

30.01.2018 10:31

Дончане в соцсетях пишут, что пока светло, орки не стреляют, но с наступлением темноты боевики начинают провоцировать силы АТО - в районе моста наступает настоящее пекло. Жители Донецка с грустью вспоминают, что раньше спокойно еще ездили здесь по железной дороге, сегодня мост – сплошные руины. После почти четырех лет боев за Донецкий аэропорт боевики здесь уничтожили все, что только можно, передает "Диалог.UA".

Снимки были сделаны несколько дней назад, автор фото рассказал, что в полную негодность пришли и рельсы от железной дороги, проходившей под мостом.

"Рельсы ржавые, а вот в мае 2014 года я еще ездил по этой железной дороге. Сейчас, пока светло, тут тихо, мирно, ничего не прилетает, а как потемнеет…" - прокомментировал дончанин.