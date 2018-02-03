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На Донбассе замечены опасные передвижения
Согласно данным группы "Информационное Сопротивление", на неподконтрольной украинскому правительству части Донбасса идет активное передвижение и восстановление военной техники.
Так, между Торезом и Шахтёрском фиксировалась в сопровождении "ВАИ" колонна из Камазов и Уралов (до 15 ед.), перевозивших боеприпасы. А в Харцызске на трассе Н-21 было зафиксировано перемещение в сторону Донецка 6-и орудийной батареи 100-мм противотанковых орудий МТ-12 "Рапира" оккупантов (перевозка осуществлялась Уралами прицепом).
"Командование оккупантов на ряде участков продолжает скрытно концентрировать вблизи линии разграничения небольшие группы бронетехники, в том числе тяжёлой (танков). Так, севернее Ясиноватой в лесопосадке между Зорькой и 103-м кварталом, наблюдалось 3 окопанных и тщательно замаскированных танка типа Т-72, - отмечают в ИС. - В районе "Монолита" в промышленных строениях оккупанты маскируют также не менее 4-х танков и до 5 ед. 122-мм САУ 2С1 "Гвоздика".
Также сообщается, что "9-й омсп мп 1 АК ДНР" (Новоазовск) начал получать пополнение вооружения и военной техники взамен вышедшей из строя или уничтоженной в результате бд. Первая партия из 6-и БМП-1 и 6-и БТР-80 прибыла на одну из тыловых баз полка. Техника - частично отремонтированная или восстановленная на базе ремонтных мощностей "1-го АК ДНР" (однако не более 3-х единиц), остальная - прибыла для этих целей напрямую из РФ (присутствуют плохо и наспех закрашенные тактические знаки ВС РФ и отметки РЖД ("Российские железные дороги") касаемо перевозки жд транспортом).
"Аналогичная ситуация в подразделениях "5-й омсбр" оккупантов в районе Докучаевска и южнее. В течение месяца передовые подразделения бригады получили 5 "восстановленных" БМП-2 и не менее 10-и единиц МТ-ЛБ и БТР-7080, прибывших напрямую из РФ, т.ж. 4 новых Камаза и 2 Урала", - сообщает Информсопротивление.
Теги: Донбасс, боеприпасы, ДНР, бронетехника, военная техника
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