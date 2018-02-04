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Кобзон и кукловод: стало известно, кто стал "заслуженным" и "народным" артистом "ДНР"

04.02.2018 13:25
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Кобзон и кукловод: стало известно, кто стал "заслуженным" и "народным" артистом "ДНР"

В т.н. "министерстве культуры" пророссийской группировки "ДНР" сообщили, что с начала появления "республики" звания "народного" и "заслуженного" артиста "ДНР" получили 8 человек.

Так, "народными" артистами фейковой республики стали российский певец Иосиф Кобзон, а также артисты Донецкого музыкально-драматического театра - Дмитрий Федоров и Владимир Швец.

А "звания" "заслуженных" артистов присвоено представителям Донецкого театра оперы и балета имени А.Б. Соловьяненко - Анне Максудовой и Роману Белгородскому, артистке донецкой же муздрамы Марие Марченко, артисту балета ансамбля песни и танца "Донбасс" Сергею Чалому и актеру-кукловоду Донецкого театра кукол Борису Шайдеру.



Теги: Донецк, Донбасс, звание, ДНР, артисты
 
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