«4 км за хлебом через болото», — жители освобожденной Новоалександровки остаются заблокированными в «серой» зоне. ВИДЕО

09.02.2018 18:49

Жители недавно взятой под контроль ВСУ Новоалександровки остались фактически заблокированы в «серой» зоне.

В 2014 году в Новоалександровке проживали около 150 человек. За время войны большинство выехали. На сегодняшний день в селе остались всего 15 человек, в основном одинокие пожилые люди, говорится в сюжете волонтеров гуманитарной миссии «Пролиска».

Звуки выстрелов в поселке слышны практически ежедневно. Дома и заборы местных жителей изрешечены осколками снарядов. Село не газифицировано, а электроэнергия, регулярный транспорт и торговые точки отсутствуют с начала конфликта.

Даже за самыми необходимыми продуктами жители села вынуждены пробираться по непроходимым дорогам по несколько километров.

Кроме того, последние несколько месяцев жители остались фактически заблокированы в «серой» зоне. Из-за усилившихся обстрелов людей перестали пропускать как в оккупированный Первомайск, так и на подконтрольную Украине территорию.

«За хлебом 3-4 км ходим, - рассказывает житель Новоалександровки. - Берем сапоги, проходим болото, потом опять переобуваемся и дальше идем. Обратно таким же способом. И то, это если пускать начнут».

Фельдшерский пункт в селе поврежден и не работает. «Скорая помощь» не выезжает на вызов в населенный пункт последние несколько лет. Люди выживают благодаря гуманитарной помощи от международных организаций и сельскому хозяйству.

«А что война эта нам дала, скажите мне, родненькие мои?, - рассказывает одна из жительниц Новоалександровки, вытирая платком слезы. - Какую пользу она нам дала?».

Сегодня единственные, кто доезжает к мирным жителям - это украинские военные и представители гуманитарных миссий.

Источник: Информационное агентство «Вчасно»