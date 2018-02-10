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"Сколько людей еще должны погибнуть?" В Краматорске открыли памятный знак жертвам необъявленной войны

10.02.2018 14:47
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"Сколько людей еще должны погибнуть?" В Краматорске открыли памятный знак жертвам необъявленной войны

Сегодня, 10 февраля, в третью годовщину обстрелов Краматорска (тогда погибло 17 человек, 64 были ранены, среди них - пятеро детей), в городе открыли памятный знак погибшим.

Мемориал представляет из себя прилетевший в тот день снаряд и стеклянный куб с надписью "Сколько людей еще должны погибнуть?" и именами жертв обстрелов.

Открытие памятного знака состоялось при участии общественных организаций: "Информационная безопасность", "Донецкий институт информации", Антикризисного Медиа Центра, центра "Действуй Краматорск", "Восток-SOS", городской власти Краматорска.

"В этот день, который всегда останется в истории нашего города трагической датой, во время артиллерийского обстрела пострадали 64 человека: 29 военных и 35 гражданских, из них 16 погибли. Были повреждены объекты социальной сферы и жилого фонда: 15 домов, детский сад, художественная школа и городская больница", - напоминают в пресс-службе горсовета.

Сегодня в Сквере героев священнослужители совершили молитву за мир, после чего представители областной ОГА, городской администрации, военнослужащие, спасатели и неравнодушные жители города возложили цветы к мемориальному камню, чтобы почтить память погибших.



Теги: Донбасс, Краматорск, память, жертвы, обстрелы
 
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