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Расстрел Донетчины: озвучены сводные данные о жертвах и разрушениях в подконтрольной части региона
В течение 2017 года в подконтрольной правительству части Донецкой области зафиксировано около 11,4 тыс. обстрелов со стороны оккупантов. От них пострадали 120 мирных жителей. Об этом в интервью comments.ua рассказал начальник ГУ Нацполиции в Донецкой области Николай Семенишин.
По словам генерала, 14 мирных жителей погибли (7 женщин, 6 мужчин, один ребенок). 106 были ранены (в том числе 6 детей). В 2016-м под обстрелами погибло 35 мирных жителей (31 мужчина и 4 женщины), 108 получили ранения.
Главный правоохранитель региона рассказал также, что в 2017 году обстрелами были повреждены 954 здания (в 2016-м – 681), основная масса (707) – частные дома. Под ударом оказались также 118 квартир, 8 школ, 4 детских садика.
Основные удары в минувшем году приняли на себя Авдеевка (в результате обстрелов там погибли и ранены 42 человека, повреждено 424 объекта инфраструктуры), Марьинка (29 погибших и раненых, 160 повреждений объектов инфраструктуры), Красногоровка (9 жертв обстрелов и 83 повреждения объектов инфраструктуры). В 2016-м в тройке печальных лидеров были всё те же Авдеевка и Марьинка, а также примыкающий к оккупированной Горловке поселок Зайцево.
Теги: Донбасс, полиция, жертвы, разрушения, обстрелы, Семенишин
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