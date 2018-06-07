Страшный май на Донбассе: озвучены шокирующие данные

07.06.2018 11:10

Руководитель Гуманитарной миссии "Пролиска" Евгений Каплин сообщил, что в мае в результате обстрелов на подконтрольной правительству Украины территории было повреждено 192 жилища мирных жителей.



Под удар попали дома мирных граждан в Троицком, Чигарях, Южном, Торецке, Зайцево, Майорске, Золотом, Катериновке, Лоскутовке, Новгородском, Нелеповке, Курдюмовке, Чермалыке, Гранитном и других населенных пунктах вдоль линии соприкосновения.



"Это почти в двадцать раз больше, чем в марте и примерно в девять раз больше, чем в апреле, - отмечает Калинин. - В мае, на линии соприкосновения на подконтрольной территории жертвами стали 14 гражданских лиц, из которых 7 погибли и 7 были ранены. Земля пухом всем погибшим в ходе этой не объявленной войны".