- Ходаковский связал ввод миротворцев на Донбасс с Порошенко, Клинтон и Трампом15:32
- В Краматорске попался наемник боевиков15:16
- Саперы обезвердили на Донбассе более 5 тысяч смертоносных предметов15:07
- Донецкое направление пережило два обстрела14:49
- Луганское направление: полные данные по обстрелам за 12 февраля14:31
- Свыше 30 минометных снарядов обрушились на позиции ВСУ, есть потери14:24
- Продлен арест мужчине, стрелявшему в мэра одного из городов Донетчины14:17
- Донбасс под огнем: опубликована новая карта из зоны АТО14:11
- Оккупанты Донбасса готовят "пушечное мясо"14:05
- Новые мины замечены на Донетчине13:55
Свыше 30 минометных снарядов обрушились на позиции ВСУ, есть потери
За прошлые сутки, 12 февраля, на Донбассе зафиксировано 11 прицельных вражеских обстрелов по оборонительных позициях защитников Украины. При этом оккупанты выпустили по украинским военнослужащим более 30 снарядов из минометов калибров 120 и 82 мм.
Применяя штатное пехотное вооружение, не запрещено минского договоренностям, военнослужащие Вооруженных Сил Украины 7 раз открывали ответный огонь. Об этом сообщает сайт Минобороны.
Также представители ведомства подтвердили потери, о которых ранее сообщал пресс-центр штаба АТО. Вследствие вражеских обстрелов, вчера, около 10.00, в районе проведения АТО погиб украинский воин 1980 г.р. Еще двое украинских военнослужащих получили ранения и были эвакуированы в военные мобильные госпитали. Состояние здоровья одного из военнослужащих - удовлетворительное, еще одного - средней тяжести.
Напомним, что Минобороны Украины опубликовало сегодня, 13 февраля, карту из зоны проведения антитеррористической операции на Донбассе. Она отображает ситуацию за минувшие сутки.
Теги: Донбасс, АТО, потери, ВСУ, обстрелы, минометы
- Появились уточненные данные по потерям и обстрелам в зоне АТО в первый день перемирия
- Минобороны Украины не замечает потерь?
- Черные вести из зоны АТО
- Бой под Красногоровкой. Ценой потерь ВСУ остановили прорыв боевиков
- Зона АТО: стало известно, где погиб украинский воин
- Все ранения воинов АТО произошли вчера у Авдеевки
- В ОРЛО всех автомобилистов заставят пройти регистрацию. Украинские знаки обещали не изымать15:44
- Ходаковский связал ввод миротворцев на Донбасс с Порошенко, Клинтон и Трампом15:32
- В Краматорске попался наемник боевиков15:16
- Саперы обезвердили на Донбассе более 5 тысяч смертоносных предметов15:07
- Донецкое направление пережило два обстрела14:49
- Луганское направление: полные данные по обстрелам за 12 февраля14:31
- Свыше 30 минометных снарядов обрушились на позиции ВСУ, есть потери14:24
- Продлен арест мужчине, стрелявшему в мэра одного из городов Донетчины14:17
- Донбасс под огнем: опубликована новая карта из зоны АТО14:11
- Оккупанты Донбасса готовят "пушечное мясо"14:05
- В ОРЛО всех автомобилистов заставят пройти регистрацию. Украинские знаки обещали не изымать15:44
- Ходаковский связал ввод миротворцев на Донбасс с Порошенко, Клинтон и Трампом15:32
- В Краматорске попался наемник боевиков15:16
- Саперы обезвердили на Донбассе более 5 тысяч смертоносных предметов15:07
- В Буковеле лепили из снега... сказку (ВИДЕО)15:00
- Донецкое направление пережило два обстрела14:49
- Цимбалюк: Судя по реакции Москвы, заруба в Сирии действительно была и сейчас просто тему спускают на тормозах14:43
- Луганское направление: полные данные по обстрелам за 12 февраля14:31
- Свыше 30 минометных снарядов обрушились на позиции ВСУ, есть потери14:24
- Продлен арест мужчине, стрелявшему в мэра одного из городов Донетчины14:17
- Масленичная неделя началась: традиции и запреты древнего праздника19:00
- Парацетамол признан опасным для здоровья18:30
- Почему герань должна быть в каждом доме10:00
- Ученые открыли новые полезные свойства пива09:50
- Ученые рассказали, можно ли есть снег09:02
- Какая ты Богиня по знаку Зодиака? 08:43
- Чем опасно для здоровья грязное постельное белье08:15
- Экстрасенсы уверяют: эти 6 украшений приносят одни беды07:55
- НЕ ПРОПУСТИТЕ! Скоро наступит волшебный день, когда все желания непременно сбываются07:23
- Эти продукты быстро избавят от похмелья21:59
- Эксперт предполагает, что есть опасность нового "котла" на Донбассе
- Россия понесла огромные потери в Сирии: погибли те, кто воевал на Донбассе
- Захарченко готовит ОРДО к новым мощным обстрелам
- По Донбассу носятся фазаны, зайцы и олени
- Стало известно о «прощании с цивилизацией» в «ДНР», что происходит
- Глава МИД РФ ответил на вопрос о признании "ДНР" и "ЛНР"
- Названы главные проблемы жителей ОРДЛО
- Отличная новость для ВПЛ: на их сторону встал Верховный Суд Украины
- Донбасские КПВВ: соцсети сообщили, что происходит 10 февраля на линии разграниения
- Восстановление сигнала «МТС» на Донбассе: житель «ДНР» рассказал, почему нужно готовиться к худшему