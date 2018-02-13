Свыше 30 минометных снарядов обрушились на позиции ВСУ, есть потери

13.02.2018 14:24

За прошлые сутки, 12 февраля, на Донбассе зафиксировано 11 прицельных вражеских обстрелов по оборонительных позициях защитников Украины. При этом оккупанты выпустили по украинским военнослужащим более 30 снарядов из минометов калибров 120 и 82 мм.



Применяя штатное пехотное вооружение, не запрещено минского договоренностям, военнослужащие Вооруженных Сил Украины 7 раз открывали ответный огонь. Об этом сообщает сайт Минобороны.



Также представители ведомства подтвердили потери, о которых ранее сообщал пресс-центр штаба АТО. Вследствие вражеских обстрелов, вчера, около 10.00, в районе проведения АТО погиб украинский воин 1980 г.р. Еще двое украинских военнослужащих получили ранения и были эвакуированы в военные мобильные госпитали. Состояние здоровья одного из военнослужащих - удовлетворительное, еще одного - средней тяжести.



Напомним, что Минобороны Украины опубликовало сегодня, 13 февраля, карту из зоны проведения антитеррористической операции на Донбассе. Она отображает ситуацию за минувшие сутки.