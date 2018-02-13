Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Волкер: США готовы помочь в прекращении боевых действий, но Россия должна выбрать мир

13.02.2018 19:54
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Волкер: США готовы помочь в прекращении боевых действий, но Россия должна выбрать мир

Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер прокомментировал третью годовщину подписания Минских соглашений.

"Вчера была годовщина со дня подписания Минских договоренностей – три года спустя все еще продолжается война. США готовы помочь в прекращении боевых действий, но Россия должна выбрать мир", – написал Волкер в своем Twitter.



Напомним, что российская агрессия против Украины началась с оккупации Крыма. После этого была оккупирована часть Донбасса. Российская регулярная армия не раз принимала участие в боевых действиях на востоке Украины, при этом всячески маскируя свое участие. Поток оружия, боеприпасов, наемников и кадровых военных ("ихтамнеты") постоянно идет с 2014 года из РФ через попранный участок украино-российской границы.

В результате российской агрессии против Украины, по официальным данным (далеко не полным) на Донбассе погибло свыше 10 тысяч, ранены – более 20 тысяч человек. Около двух миллионов граждан стали беженцами (только в Украине внутренними переселенцами зарегистрированы 1,5 миллиона человек).

Минские соглашения, регламентирующие разрешение конфликта на Донбассе, были подписаны в сентябре 2014-го и (в более расширенном виде) в феврале 2015 года. Они предполагают прекращение огня, отвод тяжелой техники от линии соприкосновения, освобождение всех заложников, а также восстановление полного контроля над государственной границей со стороны правительства Украины в Донецкой и Луганской областях. После этого реализуется политическая часть, включающая выборы на неподконтрольной в данный момент территории – по украинским законам.

Недавно министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил Украину в "сломе минских соглашений" из-за принятия законопроекта о реинтеграции Донбасса. В ответ на это в МИД назвали "сломом" минских договоренностей невыполнение РФ своих обязательств и продолжение агрессии.

Представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Ольга Айвазовская прокомментировала третью годовщину т.н. "Минска-2".

Читайте также:
Кто подписал "Минск"

Минские договоренности: Путин ждал взятия Дебальцево, а потом начался торг



Теги: Украина, Россия, Донбасс, война, мир, Минские договоренности, Волкер
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх