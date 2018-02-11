- В МИД Украины пояснили Лаврову, что такое "слом" Минских договоренностей21:02
- Главный полицейский Донетчины считает ее щитом20:50
- Вузу-переселенцу из Донецка не хватает места20:30
- Пропуск в зону АТО: как это происходит в Мариуполе19:55
- Замминистра МинВОТ: Уголь из ОРДЛО продают в РФ "за копейки"19:36
- "Радиоактивные" зоны Донбасса: демон, который рядом19:27
- В прифронтовой Авдеевке нашли мины и гранаты19:11
- Мирослав Гай: Нужно побыстрее заводить НАТО к нам, в Украину. Пару минут - и нет 600 наемников-террористов россиян18:54
- Донбасский узел: Лавров оценил встречи Волкера с Сурковым18:45
- В зоне АТО сегодня произошло 8 обстрелов, били минометы18:25
Глава МИД РФ ответил на вопрос о признании "ДНР" и "ЛНР"
Глава МИД России Сергей Лавров на вопрос о том, может ли Россия признать самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", ответил, что Москва сохраняет приверженность минским соглашениям. То есть – ни о каком признании речи не идет, т.к. в минских соглашениях прописан возврат "республик" в Украину. И РФ с этим согласилась.
По мнению Лаврова, отступление от минских соглашений будет "колоссальной ошибкой".
"Знаете, мы, в отличие от некоторых наших международных коллег, все-таки люди слова, и данное слово, особенно когда это стало предметом переговоров, и когда это одобрено советом безопасности, мы всегда держим и выполняем", — подчеркнул глава российского МИД.
Он также заявил: "Тот, кто сделает первый шаг по слому минских договоренностей, сделает колоссальную ошибку. Собственно говоря, киевская власть находится в шаге от этой ошибки, если она окончательно примет закон о реинтеграции, который сейчас у них прошел второе чтение".
Напомним, что законом №7163 (он еще должен быть подписан президентом), в частности Россия признается страной-агрессором, а за Украиной определяется право на самооборону в соответствии со ст. 51 Устава ООН. Данный закон называют еще "закон о деоккупации Донбасса", "о реинтеграции Донбасса" или же "хорватский закон" (имея в виду возможность решить конфликт силовым путем, как это было сделано в свое время в Хорватии).
Читайте также:
Что меняет закон о реинтеграции Донбасса?
Сурков высказался касательно закона о "реинтеграции Донбасса"
Геращенко: Не Минские соглашения развязали войну
Теги: Россия, Донбасс, ДНР, ЛНР, Лавров
- Россия снова навязывает свою "дорожную карту" проведения выборов на Донбассе
- После указа Путина о документах "ЛДНР" в России ожидают новых санкций
- На оккупированном Донбассе процветает дезертирство: путинские наемники и местные боевики "ДНР" массово бегут с линии фронта
- "Ихтамнет" - "ЛДНР" предупредили о сокращениях поставок в "республики" вагонами «РЖД»
- Дельцы из "братской" России вербуют жителей «ДНР/ЛНР» для продажи наркотиков
- Стало известно о крупной ошибке Украины в отношении "ЛДНР": Тымчук рассказал, в чем именно кроется опасность
- В МИД Украины пояснили Лаврову, что такое "слом" Минских договоренностей21:02
- Главный полицейский Донетчины считает ее щитом20:50
- Вузу-переселенцу из Донецка не хватает места20:30
- Луганщина усилит сигнал20:15
- Пропуск в зону АТО: как это происходит в Мариуполе19:55
- Замминистра МинВОТ: Уголь из ОРДЛО продают в РФ "за копейки"19:36
- "Радиоактивные" зоны Донбасса: демон, который рядом19:27
- В прифронтовой Авдеевке нашли мины и гранаты19:11
- Мирослав Гай: Нужно побыстрее заводить НАТО к нам, в Украину. Пару минут - и нет 600 наемников-террористов россиян18:54
- Донбасский узел: Лавров оценил встречи Волкера с Сурковым18:45
- В МИД Украины пояснили Лаврову, что такое "слом" Минских договоренностей21:02
- Главный полицейский Донетчины считает ее щитом20:50
- Вузу-переселенцу из Донецка не хватает места20:30
- Луганщина усилит сигнал20:15
- Пропуск в зону АТО: как это происходит в Мариуполе19:55
- Замминистра МинВОТ: Уголь из ОРДЛО продают в РФ "за копейки"19:36
- "Радиоактивные" зоны Донбасса: демон, который рядом19:27
- В прифронтовой Авдеевке нашли мины и гранаты19:11
- Мирослав Гай: Нужно побыстрее заводить НАТО к нам, в Украину. Пару минут - и нет 600 наемников-террористов россиян18:54
- Донбасский узел: Лавров оценил встречи Волкера с Сурковым18:45
- Эти продукты быстро избавят от похмелья21:59
- Как избавиться от боли в суставах18:27
- Военный эксперт рассказал, как Javelin поменяют ситуацию на Донбассе. ВИДЕО09:15
- Почему закон о реинтеграции Донбасса критикуют эксперты09:03
- Оформление ДТП. Как действовать водителю и какие нарушения допускает полиция19:14
- Бутусов - о ликвидации Гиви: "Операцию готовили два года. О ней напишут книги"17:32
- У каких женщин менопауза наступает раньше – ученые выяснили17:16
- Названы лучшие домашние способы стабилизации артериального давления15:14
- Ученые советуют всем мужчинам регулярно принимать аспирин12:07
- Угроза глобальной войны России и США: в мире есть три самых опасных места11:52
- Эксперт предполагает, что есть опасность нового "котла" на Донбассе
- "ДНР" грозит новая волна "телефонного коллапса": стало известно, что ждет дончан, купивших сим-карты "Феникса" неофициально
- В "ДНР" выкинут с "госслужбы" предателей Украины: Захарченко подписал указ об увольнении всех экс-СБУшников - источник
- А их мы будем проверять: Минсоцполитики подозревает всех переселенцев в сепаратизме
- "Для Донецка это просто кошмар, они пережить не могут..." - жители "ДНР" бьют тревогу и хотят обратиться лично к Захарченко
- В «ДНР» заявили о предложении по восстановлению связи Vodafone
- Захарченко готовит ОРДО к новым мощным обстрелам
- "Грады", танки и не только: Россия перебрасывает на Донбасс новое тяжелое вооружение - Тымчук озвучил важные детали
- По Донбассу носятся фазаны, зайцы и олени
- Россия понесла огромные потери в Сирии: погибли те, кто воевал на Донбассе