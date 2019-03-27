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Вхождение Донбасса в состав России: Гиркин пояснил, что значит тревожное заявление Поклонской в Донецке

27.03.2019 14:30
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Вхождение Донбасса в состав России: Гиркин пояснил, что значит тревожное заявление Поклонской в Донецке

Тревожная ситуация с возможным присоединением оккупированной части Донбасса к России получила продолжение: один из первых главарей "ДНР" Игорь Гиркин на своей странице в социальной сети прокомментировал вызвавшее скандал заявление Натальи Поклонской о будущем вхождении захваченной Москвой территории в состав РФ.

Стрелков пишет, что Поклонская внезапно изменила свою точку зрения и публично заявила о будущем вхождении Донбасса в состав России не просто так.

Что именно имеет в виду Гиркин, он не пояснил, однако публичное заявление о дальнейшей судьбе оккупированной территории продолжает вызывать тревогу.

"Ну, если панна Наталия, еще относительно недавно заявлявшая, что "все равно кому будет принадлежать Донбасс", сломя голову кинулась "воссоединяться с Родиной" (она родилась в Луганской области) - значит твердо уверена, что ее рвение будет поощрено..." - загадочно пишет Гиркин.

Источник: www.dialog.ua 



Теги: Россия, Донбасс, ДНР, ЛНР, Гиркин
 
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