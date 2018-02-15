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Архив - Донецкая область

У линии разграничения нашли медь в газовых баллонах

15.02.2018 15:45
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У линии разграничения нашли медь в газовых баллонах

Представители Донецкого погранотряда произвели сегодня задержание хитрого контрабандиста на КПВВ "Гнутово".

По маршруту на въезд на подконтрольную украинской власти территорию прибыл гражданин Украины на автомобиле "Газель". В ходе работы совместной досмотровой группы в составе пограничников и представителя ГФС была обнаружено медь общей массой 193 кг. на сумму около 30 000 грн.

Гражданин перевозил ее с сокрытием, используя конструктивные особенности авто, а именно - баллоны газовой установки.

Теперь контрабандистом занимаются представители Государственной фискальной службы.



Теги: Донбасс, контрабанда, медь, линия разграничения, КПВВ
 
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