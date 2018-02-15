У линии разграничения нашли медь в газовых баллонах

15.02.2018 15:45

Представители Донецкого погранотряда произвели сегодня задержание хитрого контрабандиста на КПВВ "Гнутово".



По маршруту на въезд на подконтрольную украинской власти территорию прибыл гражданин Украины на автомобиле "Газель". В ходе работы совместной досмотровой группы в составе пограничников и представителя ГФС была обнаружено медь общей массой 193 кг. на сумму около 30 000 грн.



Гражданин перевозил ее с сокрытием, используя конструктивные особенности авто, а именно - баллоны газовой установки.



Теперь контрабандистом занимаются представители Государственной фискальной службы.