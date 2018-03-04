Duty free от "ДНР" - всплыли неожиданные подробности задержания на КПВВ

04.03.2018 09:15

Оперативники Госпогранслужбы Украины разоблачили "бизнесменов" с неподконтрольной части Донетчины, которые сбывают контрабанду, ввезенную из РФ.



"Граждане, которые пытаются провезти сигареты через линию соприкосновения в больших объемах, встречаются нередко. Привлекла внимание оперативников Донецко-Луганского управления и пара, которая пыталась дать взятку пограничникам накануне, чтобы провезти табачный товар до места назначения", - сообщила Валерия Карпиленко из Донецкого погранотряда.



Оперативники получили информацию, что это не просто "одноразовая акция", а налаженный бизнес между временно оккупированной и свободной от НВФ Украиной.



"Продажа табачных изделий осуществляется в магазине беспошлинной торговли "Duty free", который находится между КПВВ "Оленевка" (контролируемый НВФ) и нулевым блокпостом так называемой "ДНР". То есть, находится этот магазин на временно неподконтрольной украинской власти территории Украины и действует незаконно (руководствуясь фейковыми законами фейковой "республики". При этом торгуют сепаратисты сигаретами отнюдь не фейковой "республики", а, судя по маркировке - как раз "братской" страны, что хорошо видно по указанной стране-производителе на упаковке. А значит, это не что иное, как контрабанда, завезенная из России", - поясняет Карпиленко.



Как выяснили представители ГПСУ, продажа табачных изделий осуществляется от одного блока (10 пачек) на одного человека. Завоз сигарет в магазин беспошлинной торговли проводится несколько раз в месяц.



"Следовательно, некоторые граждане, пытаясь провезти сигареты через КПВВ, не просто пытаются наладить свой маленький нелегальный бизнес, но и способствуют бизнесу оккупанта, который напрямую связан со сбытом табачных изделий страны-агрессора", - подчеркивает представитель Донецкого погранотряда.