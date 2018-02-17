Донецкий запас шапок Януковича пригодился: соцсети поразило фото из оккупированного Луганска с новым главарем "ЛНР" Пасечником

17.02.2018 21:46

В оккупированном Луганске на этой неделе отметили годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Мероприятие террористы провели помпезно, с красными флагами, ковровыми дорожками, высокопарными речами. Один из кадров в Twitter показал журналист Денис Казанский. На фото главарь "ЛНР" Пасечник держит в руках флаг, полотно которого стоя на колене целует один из вояк, передает "Диалог.UA".

Фото на смех подняли подписчики журналиста, красиво съязвившие по поводу шапки главного луганского боевика. При этом сам Казанский подчеркнул, что самое печальное в данной ситуации то, что на оккупированной территории подобные процессы реально и всерьез воспринимаются. Причем и боевиками, и населением.

"А где они такие шапки берут? Я уже лет 30 таких не видел", "Данєцкий запас шапок Віктора Фьодрича пригодивсь, " И шапка как при Сталине", "Как с этими людьми строить новую страну?", "Шапку подарили северокорейские товарищи", "Потерянные во времени", – комментируют фото пользователи.

К слову сказать, в Луганске на текущей неделе снова гремели взрывы, была обстреляна местная телекомпания боевиков. После ряда диверсий 16 февраля пособники боевиков заявили, что такими действиями донецкие боевики хотят подчинить себе луганских и заставить их пойти на объединение "ДНР/ЛНР".