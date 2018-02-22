Бывший директор ММК имени Ильича вступил в ряды «радикалов»

22.02.2018 20:05

Бывший генеральный директор металлургического комбината имени Ильича Юрий Зинченко возглавил Центральный исполнительный комитет Радикальной партии Олега Ляшко, пишет mariupol.tv.

Об этом стало известно сегодня в Мариуполе в ходе презентации промышленного пакета реформ.

«Я мечтал, чтоб такие люди как Зинченко были в моей команде, моя мечта сбылась. После нескольких встреч с Юрием Зинченко я видимо привил ему желание заниматься политикой, раньше он ей не занимался. Я хочу, чтобы Зинченко руководил партийной организацией так, как руководил комбинатом Ильича», - заявил глава Радикальной партии Олег Ляшко.