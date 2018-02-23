Ситуация на КПВВ: на всех блокпостах серьезные очереди

23.02.2018 10:04

В контрольных пунктах въезда-выезда, расположенных на линии разграничения, сегодня утром по данным Госпогранслужбы на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

КПВВ «Майорское» — 40/80;

КПВВ «Марьинка» — 50/80;

КПВВ «Новотроицкое» — 50/50;

КПВВ «Гнутово» — 100/40.

В общем за прошедшие сутки через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения пересекли 42 000 человек и 5000 транспортных средств:

«Майорское» — 9835 человек и 1020 транспортных средств;

«Марьинка» — 9215 человек и 1480 транспортных средств;

«Новотроицкое» — 8340осиб и 1415транспортних средств;

«Гнутово» -4955 человек и 1060 транспортных средств;

«Станица Луганская» — 9440 человек.

Источник: https://donpress.com