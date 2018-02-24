Объединенный оперативный штаб по Донбассу: чего ожидать

24.02.2018 11:01

Военный эксперт Олег Жданов пояснил, чего ожидать после вступления в силу подписанного президентом закона №7163 "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях". Официально он вступил в силу сегодня, 24 февраля.



Напомним, что, согласно закону неподконтрольные территории Донбасса признаны оккупированными, Россия – оккупантом, а на подконтрольной части будет сформирован Оперативный штаб. Кроме того, антитеррористическая операция на Донбассе будет переформатирована в операцию Объединенных сил, которую возглавит военное руководство.



"Здесь уже никто конкурсов проводить не будет, здесь чистая прерогатива президента в назначении всех должностных лиц. Оперативный Объединенный штаб когда-то был в составе Генерального штаба, поэтому восстановить его и укомплектовать офицерами не представляет большой трудности", – заявил Жданов.



По его мнению, Объединенный штаб при желании президента Украины может быть сформирован достаточно быстро.



"Это все может произойти буквально в течение одного месяца. Единственное – должны пройти несколько этапов совещаний силовых ведомств, которые должны четко определить воинские части и подразделения, которые будут находиться в зоне АТО, и передать их в подчинение этого Объединенного оперативного штаба. Это самая сложная процедура, потому что межведомственное взаимодействие всегда у нас хромало", – рассказал военный эксперт.



По его мнению, с формированием Объединенного оперативного штаба по Донбассу для украинских военных практически ничего, кроме структуры управления не изменится.



"Для военнослужащих не меняется ничего – просто смена вывески, тем более что никакой операции, согласно закону, там проводиться не будет. Там будут проводиться некие действия, так трактуется закон, – говорит Жданов. - Меняется только система управления и система контроля над потоками, в том числе и контрабандными, финансовыми и управленческими в зоне антитеррористической операции или, как она сейчас называется, в "зоне особых действий Вооруженных Сил", поэтому фактически ничего не поменяется".



Военный эксперт считает, что подходящей кандидатурой для руководителя Объединенного оперативного штаба по Донбассу должен стать компетентный представитель Генштаба ВСУ. "Должен быть человек, который имеет полномочия принятия решения, как в плане военных вопросов, так и организационных, и прямой выход на президента страны", - подчеркивает Жданов.