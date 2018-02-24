- ОРДЛО: наблюдателей ОБСЕ отгоняли от границы19:34
- Кучма рассказал, от кого зависит мир на Донбассе19:13
- Наблюдателей ОБСЕ остановили в "ДНР"18:52
- В Мариуполе выбирают "пышечек"18:36
- В Луганское вернули свет и газ18:19
- Штаб: На Донбассе установилась тишина18:16
- Ходаковский считает, что военные базы РФ в ОРДЛО остановят войну17:53
- Грузовики белого цвета: СММ ОБСЕ пытались отследить "гумконвой" в ОРДО17:36
- Самоубийства в зоне АТО: прозвучали два громких заявления17:17
- ЧП на шахте в Мирнограде: слухи и официальная версия16:41
Объединенный оперативный штаб по Донбассу: чего ожидать
Военный эксперт Олег Жданов пояснил, чего ожидать после вступления в силу подписанного президентом закона №7163 "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях". Официально он вступил в силу сегодня, 24 февраля.
Напомним, что, согласно закону неподконтрольные территории Донбасса признаны оккупированными, Россия – оккупантом, а на подконтрольной части будет сформирован Оперативный штаб. Кроме того, антитеррористическая операция на Донбассе будет переформатирована в операцию Объединенных сил, которую возглавит военное руководство.
"Здесь уже никто конкурсов проводить не будет, здесь чистая прерогатива президента в назначении всех должностных лиц. Оперативный Объединенный штаб когда-то был в составе Генерального штаба, поэтому восстановить его и укомплектовать офицерами не представляет большой трудности", – заявил Жданов.
По его мнению, Объединенный штаб при желании президента Украины может быть сформирован достаточно быстро.
"Это все может произойти буквально в течение одного месяца. Единственное – должны пройти несколько этапов совещаний силовых ведомств, которые должны четко определить воинские части и подразделения, которые будут находиться в зоне АТО, и передать их в подчинение этого Объединенного оперативного штаба. Это самая сложная процедура, потому что межведомственное взаимодействие всегда у нас хромало", – рассказал военный эксперт.
По его мнению, с формированием Объединенного оперативного штаба по Донбассу для украинских военных практически ничего, кроме структуры управления не изменится.
"Для военнослужащих не меняется ничего – просто смена вывески, тем более что никакой операции, согласно закону, там проводиться не будет. Там будут проводиться некие действия, так трактуется закон, – говорит Жданов. - Меняется только система управления и система контроля над потоками, в том числе и контрабандными, финансовыми и управленческими в зоне антитеррористической операции или, как она сейчас называется, в "зоне особых действий Вооруженных Сил", поэтому фактически ничего не поменяется".
Военный эксперт считает, что подходящей кандидатурой для руководителя Объединенного оперативного штаба по Донбассу должен стать компетентный представитель Генштаба ВСУ. "Должен быть человек, который имеет полномочия принятия решения, как в плане военных вопросов, так и организационных, и прямой выход на президента страны", - подчеркивает Жданов.
Теги: Донбасс, война, операция, штаб, АТО, ВСУ
- Бутусов прокомментировал перемены в зоне АТО
- Битва за "лес дураков": в зоне АТО провели "феноменальную военную операцию"
- “Спустя четыре года войны! Наконец! Выстраданный и долгожданный позитив”, - Бутусов о создании единого штаба управления украинскими войсками на Донбассе
- Информация штаба АТО на вечер 10 июля. Дайджест событий (ВИДЕО)
- Штаб АТО: В результате вражеских обстрелов двое военных ВСУ получили ранения
- Боевики несут большие потери в зоне АТО
- Кучма рассказал, от кого зависит мир на Донбассе19:13
- Наблюдателей ОБСЕ остановили в "ДНР"18:52
- В Мариуполе выбирают "пышечек"18:36
- В Луганское вернули свет и газ18:19
- Штаб: На Донбассе установилась тишина18:16
- Наблюдатели ОБСЕ рассказали о танках и гаубицах в ОРЛО18:07
- Ходаковский считает, что военные базы РФ в ОРДЛО остановят войну17:53
- Грузовики белого цвета: СММ ОБСЕ пытались отследить "гумконвой" в ОРДО17:36
- Самоубийства в зоне АТО: прозвучали два громких заявления17:17
- Появилась официальная информация о взрывах в Луганской области16:59
- Кучма рассказал, от кого зависит мир на Донбассе19:13
- Наблюдателей ОБСЕ остановили в "ДНР"18:52
- В Мариуполе выбирают "пышечек"18:36
- В Луганское вернули свет и газ18:19
- Штаб: На Донбассе установилась тишина18:16
- Наблюдатели ОБСЕ рассказали о танках и гаубицах в ОРЛО18:07
- Ходаковский считает, что военные базы РФ в ОРДЛО остановят войну17:53
- Грузовики белого цвета: СММ ОБСЕ пытались отследить "гумконвой" в ОРДО17:36
- Самоубийства в зоне АТО: прозвучали два громких заявления17:17
- Появилась официальная информация о взрывах в Луганской области16:59
- Эти продукты способны заменить мясо в рационе22:36
- Почему ложиться спать поздно — вредно21:48
- Как удалить пестициды из фруктов, овощей и зелени простейшим методом20:38
- 7 советов по борьбе с апатией18:16
- Медики объяснили, чем полезен дневной сон17:25
- Врачи запретили родителям практиковать совместный сон с детьми12:10
- Шоколад может стать в будущем роскошью, - ученые09:52
- Польза куркумы с водой для здоровья08:49
- Медики подсказали, как быстро восстановить организм после алкоголя07:55
- Дорогой в оккупированный Крым: Как люди пересекают админграницу21:48
- «Новая Ванга» предсказала войну и реки крови в 2018 году
- В «ДНР» разрешили ездить с украинскими номерами при одном условии
- Климкин: «Для оккупированного Донбасса есть только два пути»
- Что ждет Украину после завершения войны: неутешительный прогноз
- Поле боя – КПВВ "Майорск". Пересечение линии разграничения усложнилось
- Закон о реинтеграции Донбасса: какие изменения почувствуют люди?
- «В Луганске грохот». Тяжелые обстрелы длятся полчаса, Vodafone «приуныл»
- Донецк потрясли два страшных взрыва
- Признак, который отличает замужнюю женщину в толпе от свободной девушки
- Я тебя, дура, на ремни порежу: в деле об убийстве морпехов в АТО шокирующий поворот