В Донецке возле «Амстора» ухудшился сигнал Vodafone. Дончане винят ОБСЕ

02.03.2018 18:19

Жители временно оккупированного Донецка отмечают, что возле супермаркета «Амстор» на пр. Ильича стал значительно хуже принимать сигнал мобильного оператора Vodafone. Об этом они пишут в социальных сетях, пишет ДонПресс.

Дончане винят в этом ОБСЕ — они утверждают, что представители миссии под давлением оккупантов уменьшили мощности своего оборудования, позволявшего принимать хороший сигнал.

«ОБСЕшники уменьшили сигнал и теперь МТС не ловит возле входа в офис. Больше всех „беспокоятся“ о гражданских и при этом не могут поделиться связью», — пишут местные жители.

Также сообщается, что хуже стал ловиться сигнал и у отеля ParkINN, где также часто бывают представители миссии ОБСЕ. «Теперь мтс только в здании ловит на верхних этажах. А раньше ловило и на парковке…», — отметил еще один комментатор.