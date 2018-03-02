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В Донецке возле «Амстора» ухудшился сигнал Vodafone. Дончане винят ОБСЕ
Жители временно оккупированного Донецка отмечают, что возле супермаркета «Амстор» на пр. Ильича стал значительно хуже принимать сигнал мобильного оператора Vodafone. Об этом они пишут в социальных сетях, пишет ДонПресс.
Дончане винят в этом ОБСЕ — они утверждают, что представители миссии под давлением оккупантов уменьшили мощности своего оборудования, позволявшего принимать хороший сигнал.
«ОБСЕшники уменьшили сигнал и теперь МТС не ловит возле входа в офис. Больше всех „беспокоятся“ о гражданских и при этом не могут поделиться связью», — пишут местные жители.
Также сообщается, что хуже стал ловиться сигнал и у отеля ParkINN, где также часто бывают представители миссии ОБСЕ. «Теперь мтс только в здании ловит на верхних этажах. А раньше ловило и на парковке…», — отметил еще один комментатор.
Теги: Донецк, Донбасс, Vodafone, ОБСЕ
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