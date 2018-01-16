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"Связи нет, никуда нельзя дозвониться..." - жители Донецка рассказали, что реально происходит в оккупированном Донбассе со связью

16.01.2018 16:15
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"Связи нет, никуда нельзя дозвониться..." - жители Донецка рассказали, что реально происходит в оккупированном Донбассе со связью

После аферы окружения главаря боевиков "ДНР" Александра Захарченко с отключением на территории оккупированного Донбасса сигнала оператора Vodafone ситуация с мобильной связью на подконтрольной боевикам территории остается крайне тяжелой. Пользователи социальных сетей пишут, что местный телекоммуникационный оператор "Феникс" отключен и работает с крупными перебоями, передает dialog.ua.

Жители города заявляют, что в Донецке не только отсутствует мобильная связь, но и Интернет, скорость которого упала и составляет около 0.39 кбит в секунду.

Люди отмечают, что после отключения Vodafone местный оператор не смог справиться с нагрузкой и "лег". Пользователь Алена Рудая добавляет, что связь от "Феникса" пропала в 8:00, при этом дозвонится никуда нельзя вовсе.

Также сообщалось о том, как "ДНР" стала шантажировать Украину после исчезновения Vodafone. При этом СМИ опубликовали данные о том, что российские марионетки на Донбассе преследуют сразу две цели, выключив сигнал одного из двух самых крупных мобильных операторов Украины.



Теги: Донецк, Донбасс, Интернет, связь, Vodafone, мобильная связь, ДНР, боевики, Захарченко
 
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