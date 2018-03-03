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Волкер призвал к ликвидации "ДНР" и "ЛНР"
Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер уверен, что созданные Россией на части Донбасса "республики" должны быть ликвидированы.
"Так называемые "Луганская народная республика" и "Донецкая народная республика" являются образованиями, которые созданы Россией с целью порождения на месте политической реальности для того, чтобы помочь замаскировать роль РФ и укрепить продолжающийся конфликт, и они должны быть ликвидированы. Не существует места для них в украинском конституционном устройстве", - во время панельной дискуссии в аналитическом центре Hudson Institute.
Американский дипломат напомнил, что Минские соглашения направлены на восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины. А потому "ДНР" и "ЛНР" должны исчезнуть.
Теги: Украина, Россия, США, Донбасс, ДНР, ЛНР, Волкер
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