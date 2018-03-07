Весной из Донецкой области планируют призвать порядка 400 человек

07.03.2018 19:47

В Донецкой области пройдет очередной весенний призыв на срочную воинскую службу, сообщает MRPL.CITY.

В ходе весенней кампании из Донецкой области планируют призвать порядка 400 человек. Как рассказал старший офицер отдела комплектования призыва Дмитрий Макаренко, в каждом комиссариате будут действовать внештатные военно-врачебные комиссии. Восемь врачей осмотрят кандидатов и сделают вывод об их пригодности к службе. Перед отправкой призывники еще раз пройдут осмотр в областном сборном пункте.

Призывники с высшим образованием прослужат в армии 12 месяцев, а без него – полтора года. Сначала юношей направят в учебные центры, а потом перенаправят в войска. Призыв продлится с 1 апреля по 31 мая. После получения повестки призывник обязан в десятидневный срок явиться в военкомат.

Заместитель военкома по работе с личным составом Николай Шарий отметил, что за неявку к призывнику применят сначала административные меры в виде штрафа, а если он продолжит уклоняться, то ему грозит криминальная ответственность сроком до 3 лет.

Напомним, Донецкая область по итогам 2017 года впервые заняла первое место по количеству заключенных контрактов на воинскую службу.