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Архив - Донецкая область

Весной из Донецкой области планируют призвать порядка 400 человек

07.03.2018 19:47
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Весной из Донецкой области планируют призвать порядка 400 человек

В Донецкой области пройдет очередной весенний призыв на срочную воинскую службу, сообщает MRPL.CITY.

В ходе весенней кампании из Донецкой области планируют призвать порядка 400 человек. Как рассказал старший офицер отдела комплектования призыва Дмитрий Макаренко, в каждом комиссариате будут действовать внештатные военно-врачебные комиссии. Восемь врачей осмотрят кандидатов и сделают вывод об их пригодности к службе. Перед отправкой призывники еще раз пройдут осмотр в областном сборном пункте.

Призывники с высшим образованием прослужат в армии 12 месяцев, а без него – полтора года. Сначала юношей направят в учебные центры, а потом перенаправят в войска. Призыв продлится с 1 апреля по 31 мая. После получения повестки призывник обязан в десятидневный срок явиться в военкомат.

Заместитель военкома по работе с личным составом Николай Шарий отметил, что за неявку к призывнику применят сначала административные меры в виде штрафа, а если он продолжит уклоняться, то ему грозит криминальная ответственность сроком до 3 лет.

Напомним, Донецкая область по итогам 2017 года впервые заняла первое место по количеству заключенных контрактов на воинскую службу.



Теги: Донбасс, Донецкая область, весна, призыв
 
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