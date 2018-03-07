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Захарченко хочет перечертить границу, а еще смены власти в Киеве
Как передает replyua.net, главарь так называемой «ДНР» Александр Захарченко снова заявил об амбициях расширить просторы фейковой республики, захватив всю Донецкую область, включая те территории, которые сегодня контролируется украинской властью. По мнению Захарченко, это единственный путь к заключению мира.
В то же время Захарченко назвал еще одно обязательное условие, речь идет о смене власти в Киеве. По мнению главаря «ДНР» именно из-за того, что Киев не придерживается договоренностей, не собирается выполнять Минские договоренности, все перемирия, о которых договаривается Трехсторонняя контактная группа, срываются сразу же на следующий день после объявлений.
Захарченко подчеркнул, что на его памяти минимум 15 перемирий, которые до сих пор продолжаются. Не успев закончится старые перемирия стороны договариваются о новых, но снаряды не прекращают лететь. Также Захарченко отметил, что, как только Киев выполнит требование «народа Донбасса» надобность в Трехсторонней контактной группе отпадет сама собой, потому что война сразу же закончится.
Теги: Донбасс, Киев, ДНР, Захарченко
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