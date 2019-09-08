“Отец-основатель” “ДНР” Пургин предрек “ЛДНР” полный крах

08.09.2019 07:29

Андрей Пургин, приложивший руку к созданию террористической “ДНР”, сравнил псевдореспублику с кораблем “Титаник”.

Пургин в интервью сепаратистским СМИ выразил опасение за судьбу не признанной мировым сообществом “Донецкой народной республики”. Бывший главарь “ДНР” уверен, что ее будущее находится под большим вопросом, передает “Диалог.UA”.

Экс-руководитель так называемого “народного совета” самопровозглашенной псевдореспублики сравнил “ДНР” с затонувшим “Титаником”. Террорист упрекнул “власть” на оккупированной территории за отсутствие четкого представления развития “государства” и заявил, что боевики скрывают всю суть переговоров с Киевом от местного населения.