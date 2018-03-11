Басурин обвинил «украинских диверсантов» в похищении боевика «ДНР»

11.03.2018 16:10

Боевик «ДНР» был захвачен в плен» спецназом сил специальных операций ВСУ при участии завербованных местных жителей».

«Заместитель командующего оперативным командованием ДНР» Эдуард Басурин заявил: «Спецназ сил специальных операций ВСУ при участии завербованных жителей провел акцию, в результате которой был захвачен в плен один из военнослужащих ВС ДНР Солоид Игорь Викторович. Для похищения военнослужащего силами ДРГ была использована женщина-агент, а также психотропные вещества».

По его словам, после допроса боевик был передан «пропагандистам из 72-го центра информационно-психологических операций ВСУ». Также, он отметил, что захваченный боевик используется для «распространения дезинформации и лживых обвинений в адрес вооруженных сил ДНР и руководства Республики».

Источник: https://donpress.com