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Басурин обвинил «украинских диверсантов» в похищении боевика «ДНР»
Боевик «ДНР» был захвачен в плен» спецназом сил специальных операций ВСУ при участии завербованных местных жителей».
«Заместитель командующего оперативным командованием ДНР» Эдуард Басурин заявил: «Спецназ сил специальных операций ВСУ при участии завербованных жителей провел акцию, в результате которой был захвачен в плен один из военнослужащих ВС ДНР Солоид Игорь Викторович. Для похищения военнослужащего силами ДРГ была использована женщина-агент, а также психотропные вещества».
По его словам, после допроса боевик был передан «пропагандистам из 72-го центра информационно-психологических операций ВСУ». Также, он отметил, что захваченный боевик используется для «распространения дезинформации и лживых обвинений в адрес вооруженных сил ДНР и руководства Республики».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, ДНР, боевики, ВСУ
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