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Ситуация на КПВВ: на всех блокпостах очереди
12.03.2018 09:53
В контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил, сегодня утром на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:
«Майорское» — 20/40; «Марьинка» — 40/20; «Новотроицкое» — 60/20; «Гнутово» — 60/60.
В общем за прошедшие сутки через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения пересекли 31,4 тысячи человек и 4,5 тысячи транспортных средств, а именно:
«Майорское» — 7780 человек и 955 транспортных средств;
«Марьинка» — 7695 человек и 1555 транспортных средств;
«Новотроицкое» — 5735 человек и 1215 транспортных средств;
«Гнутово» — 3070 человек и 775 транспортных средств;
«Станица Луганская» — 7115осиб.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, КПВВ, очереди
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