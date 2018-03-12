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Архив - Донецкая область

Ситуация на КПВВ: на всех блокпостах очереди

12.03.2018 09:53
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Ситуация на КПВВ: на всех блокпостах очереди

В контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил, сегодня утром на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:

«Майорское» — 20/40; «Марьинка» — 40/20; «Новотроицкое» — 60/20; «Гнутово» — 60/60.

В общем за прошедшие сутки через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения пересекли 31,4 тысячи человек и 4,5 тысячи транспортных средств, а именно:

«Майорское» — 7780 человек и 955 транспортных средств;

«Марьинка» — 7695 человек и 1555 транспортных средств;

«Новотроицкое» — 5735 человек и 1215 транспортных средств;

«Гнутово» — 3070 человек и 775 транспортных средств;

«Станица Луганская» — 7115осиб.

 

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, КПВВ, очереди
 
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