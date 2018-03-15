Захарченко инициирует «Пасхальное перемирие» с 1 апреля

15.03.2018 09:28

Главарь «ДНР» Александр Захарченко предложил в преддверии праздника Пасхи объявить в Донбассе «Пасхальное перемирие».

Захарченко отметил: «Пятого марта текущего года началось „весеннее перемирие“, которое можно назвать одним из самых удачных перемирий. Оно в целом соблюдается, и есть надежды, что режим прекращения огня станет постоянным. В преддверии великого для всех христиан праздника предлагаю объявить „Пасхальное перемирие“ уже со Страстной недели (с 1 апреля)», сообщает ДонПресс.

При этом он поручил постоянному уполномоченному «представителю ДНР» в Минске, Денису Пушилину на следующей неделе в режиме видеоконференции определить основные параметры «Пасхального перемирия».

Главарь боевиков уточнил: «Призываю все стороны переговорного процесса поддержать данное предложение и сделать еще один шаг на пути к миру на Донбассе».