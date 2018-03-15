Захарченко приехал в Крым праздновать годовщину «референдума»

15.03.2018 16:59

Глава группировки «ДНР» Александр Захарченко прибыл в Симферополь (аннексированный РФ Крым) для участия в мероприятиях по случаю четвертой годовщины «общекрымского референдума». Об этом сообщает ДАН.

Его сопровождают «заместители председателя Совета министров» Дмитрий Трапезников и Александр Тимофеев и другие члены «ДНР».

Сообщается, что основные мероприятия пройдут завтра, 16 марта. Захарченко планирует подписать соглашение об установлении «побратимских связей» между подконтрольным «ДНР» Старобешевским районом и Бахчисарайским района Крыма. Также члены «ДНР» примут участие в возложении цветов к памятнику «Вежливым людям» и митинге-концерте на центральной площади Симферополя.

С визитом в Крыму также находится президент России Владимир Путин.

МИД Украины выразил протест в связи с очередным несогласованным с украинскими властям визитом российской делегации на аннексированный полуостров.

Украина считает нелегитимным результаты так называемого референдума о статусе Крыма 16 марта 2014 года.