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Захарченко приехал в Крым праздновать годовщину «референдума»
Глава группировки «ДНР» Александр Захарченко прибыл в Симферополь (аннексированный РФ Крым) для участия в мероприятиях по случаю четвертой годовщины «общекрымского референдума». Об этом сообщает ДАН.
Его сопровождают «заместители председателя Совета министров» Дмитрий Трапезников и Александр Тимофеев и другие члены «ДНР».
Сообщается, что основные мероприятия пройдут завтра, 16 марта. Захарченко планирует подписать соглашение об установлении «побратимских связей» между подконтрольным «ДНР» Старобешевским районом и Бахчисарайским района Крыма. Также члены «ДНР» примут участие в возложении цветов к памятнику «Вежливым людям» и митинге-концерте на центральной площади Симферополя.
С визитом в Крыму также находится президент России Владимир Путин.
МИД Украины выразил протест в связи с очередным несогласованным с украинскими властям визитом российской делегации на аннексированный полуостров.
Украина считает нелегитимным результаты так называемого референдума о статусе Крыма 16 марта 2014 года.
Теги: Украина, Донбасс, Крым, Российская Федерация, МИД, референдум, ДНР, Захарченко
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