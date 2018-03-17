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В Донецке мужчина погиб страшной смертью
17.03.2018 08:46
В Куйбышевском районе оккупированного Донецка вчера произошел смертоносный пожар.
В результате огненного ЧП в частном домовладении по ул. Арбатская погиб мужчина 1964 г.р. Кроме того, огнем уничтожены мебель и вещи на площади 12 квадратных метров.
Причина пожара устанавливается.
Теги: Донецк, Донбасс, пожар, смерть, огонь
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