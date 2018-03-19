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Архив - Донецкая область

На Донбассе боевики подорвались на своей гранате

19.03.2018 14:57
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На Донбассе боевики подорвались на своей гранате

В результате подрыва гранаты на Донбассе подорвались боевики. Командование незаконных вооруженных формирований пытается обвинить в произошедшем украинских военных. В результате взрыва ручной гранаты пострадало, как минимум, пятеро боевиков. Сообщение об этом сделала украинская разведка. Об инциденте рассказали в пресс-центре штаба АТО. 

В результате взрыва пострадали боевики так называемой «седьмой мотострелковой бригады». По неизвестной причине боеприпас сдетонировал в кармане одного из боевиком. Пятеро пострадавших с осколочными ранениями различной степени тяжести были доставлены в больницу г.Енакиево. 

Сначала непосредственное командование попыталось списать все на боевые потери, но скрыть инцидент не получилось. На данный момент местные следственные органы пытаются списать взрыв на действия украинских диверсантов.

 

Источник: http://zi.dn.ua 



Теги: Донбасс, граната, боевики
 
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