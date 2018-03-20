- “Только прошла ротация, а тут сразу бац”, - волонтер рассказал о неприятностях, снова настигнувших террористов на Светлодарской дуге09:05
- "И будут ручки с ножками на месте": боевики из Донецка после мощной "ответки" от ВСУ боятся забирать раненых террористов - подробности08:35
- Боевики за сутки открывали огонь возле Новогригорьевки, ранен украинский военнослужащий – штаб АТО08:18
- В поздравлениях к Путину Захарченко напомнил о «непризнанном статусе ДНР»07:55
- Захарченко застрял в лифте во время визита в общежитие в центре Донецка07:35
- «Война!». Донецк содрогается от обстрелов, работают пулеметы. В Макеевке взрыв07:22
- Захарченко о победе Путина: «Мы горячо переживали и молились»19:30
- В ООН раскрыли последние данные о жертвах войны на Донбассе18:50
- В «ДНР» прекратили откачку воды на неработающих шахтах17:12
- На Донбассе боевики подорвались на своей гранате14:57
“Только прошла ротация, а тут сразу бац”, - волонтер рассказал о неприятностях, снова настигнувших террористов на Светлодарской дуге
У российских оккупационных войск на Светлодарской дуге случилась очередная неприятность с опорным пунктом. Об инциденте с террористами “ДНР” сообщил в Facebook известный украинский волонтер и блогер Юрий Мысягин, передает “Диалог.UA”.
Он обратил внимание на то, что российские гибридные войска активно укрепляют передовые позиции на одном из самых горячих отрезков фронта - Светлодарской дуге. Благодаря современному оборудованию для украинских военных эта активность не остается незамеченной и, со слов Мысягина, “уйти от возмездия не получается”.
Так, наказание настигло террористов на днях, сразу после ротации. “Только недавно приехали новые охотники на "укропов", а тут сразу бац, и незадача произошла - опорник задымился и бревна немного разлетелись”, - рассказал волонтер, уточнив, что это дело рук “Третьей силы”, оснащенной спецпрограммой по корректировке огня.
Теги: Россия, Донбасс, АТО, ВСУ, обстрелы, террористы, Светлодарская дуга
- Восемь раненых и десятки разрушенных домов: штаб АТО поделился первым кадром из пережившего ад Новолуганского
- "Школьное перемирие! Два "трехсотых" за 15 минут на одной позиции", - российские наемники обстреляли позиции ВСУ под Новозвановкой.
- Российские наемники за 2 часа выпустили 46 снарядов по шахте "Бутовка", Крымское серьезно пострадало от огня из 120-мм минометов
- "Зато задышали "рус**ой" свободой", - соцсети сильно поразили фото того, что осталось от автокзала в оккупированном Донецке
- За сутки боевики 22 раза обстреляли позиции сил АТО на Донбассе: террористы применили «Грады»
- На Светлодарской дуге воины АТО показали “высший пилотаж”, мстя террористам за обстрел, - подробности
- “Только прошла ротация, а тут сразу бац”, - волонтер рассказал о неприятностях, снова настигнувших террористов на Светлодарской дуге09:05
- "И будут ручки с ножками на месте": боевики из Донецка после мощной "ответки" от ВСУ боятся забирать раненых террористов - подробности08:35
- Боевики за сутки открывали огонь возле Новогригорьевки, ранен украинский военнослужащий – штаб АТО08:18
- В поздравлениях к Путину Захарченко напомнил о «непризнанном статусе ДНР»07:55
- Захарченко застрял в лифте во время визита в общежитие в центре Донецка07:35
- «Война!». Донецк содрогается от обстрелов, работают пулеметы. В Макеевке взрыв07:22
- Захарченко о победе Путина: «Мы горячо переживали и молились»19:30
- В ООН раскрыли последние данные о жертвах войны на Донбассе18:50
- В «ДНР» прекратили откачку воды на неработающих шахтах17:12
- «Трансграничный перенос»: «Власти ЛНР» озвучили версию «пожелтения» снега (Видео)16:01
- “Только прошла ротация, а тут сразу бац”, - волонтер рассказал о неприятностях, снова настигнувших террористов на Светлодарской дуге09:05
- РФ начала военные учения в оккупированном Крыму08:56
- Желаю вам успехов: Меркель поздравила Путина с переизбранием08:45
- "И будут ручки с ножками на месте": боевики из Донецка после мощной "ответки" от ВСУ боятся забирать раненых террористов - подробности08:35
- Боевики за сутки открывали огонь возле Новогригорьевки, ранен украинский военнослужащий – штаб АТО08:18
- В поздравлениях к Путину Захарченко напомнил о «непризнанном статусе ДНР»07:55
- Захарченко застрял в лифте во время визита в общежитие в центре Донецка07:35
- «Война!». Донецк содрогается от обстрелов, работают пулеметы. В Макеевке взрыв07:22
- Стало известно, кому Олег Табаков оставил все свое имущество22:18
- Семь признаков того, что ты употребляешь слишком много сахара21:55
- Семь признаков того, что ты употребляешь слишком много сахара21:55
- Пять "домашних" рецептов при хроническом бронхите18:32
- Весеннее равноденствие 20 марта: как загадать желание15:25
- Самые опасные мужчины по знакам зодиака14:22
- Скажите где у вас морщины и я скажу какие у вас проблемы со здоровьем09:10
- Пониженное артериальное давление: чем оно опасно08:50
- Не покупайте сыр, если увидите такую надпись на упаковке08:10
- Законы притяжения денег по трансерфингу08:05
- Сезон весенних овощей: эксперт дала совет, как уберечься от нитратов07:10
- Медики развенчали мифы правильного сочетания продуктов22:13
- Неожиданно: один из донбасских КПВВ сегодня шокировал очередями
- Соцсети сообщают о проблемах на выезде из Донецка в сторону Курахово
- Донетчина сегодня протестовала
- В Красногоровке восстали против решения областной власти
- Часть Донецка перекрыта: "громко" хоронят боевика
- Донбасс: опубликованы полезные сведения о пересечении линии соприкосновения
- Ходаковский заявил, что богатые бегут из Донецка, но там появилась новая "каста"
- Хуг сообщил хорошие и плохие новости с Донбасского фронта
- Танки и САУ в ОРДЛО: шокирующие факты и российский "прокол"
- Боевики "ЛНР" требуют развода у Станицы Луганской