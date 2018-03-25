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Донбасс готовят к экологической катастрофе
В ОРДО (отдельные районы Донецкой области - неподконтрольная Украине территория) вскоре могут совершить то, что окончательно погубит Донбасс. Недавно стало известно, что на шахте "Юный коммунар" (Юнокоммунаровск, подчинен Енакиевскому "горсовету", ОРДО) где в 1979 году был произведен ядерный взрыв, 14 апреля будет полностью остановлена откачка воды.
Сейчас на предприятии ведется демонтаж оборудования. В так называемом "министерстве угля" пророссийской группировки "ДНР" считают, что "мокрая" консервация объекта "Кливаж" шахты "Юный коммунар" не приведет к загрязнению экологии.
Оккупанты ссылаются на исследования "ученых", которые якобы показали, что текущая радиационная обстановка на угольном предприятии соответствует естественному радиационному фону.
"На бытовом уровне существует мнение о "сухой" консервации сформированной взрывом "капсулы". Это не так. В пределах осушаемого массива пород происходит постоянный ток воды, то есть "капсула" находится не в условиях сухой консервации, а постоянно инфильтруется вышезалегающими подземными водами метеорного происхождения. Затопление "капсулы" устранит негативное разрушительное воздействие инфильтрационных вод и боковых пород на нее. Поэтому это наиболее рациональное мероприятие с точки зрения экологической безопасности", - утверждает и.о. начальника "главного управления геологии и геоэкологии" некто Выборов.
Ранее в "ДНР" заявили, что имеют необходимый кадровый и научно-технический потенциал для систематического наблюдения за состоянием радиационного фона на шахте "Юный коммунар".
Напомним, что в 1979 году на шахте "Юный Коммунар" был взорван ядерный заряд на глубине свыше 900 метров. Это было сделано для снижения выбросов метана. В 2001 году добыча на "Юном коммунаре" была прекращена и шахта начала работать в режиме водоотлива.
В июне 2017 года жители в Юнокоммунаровске (после декоммунизации – Бунге, но для начала город надо освободить) местные жители вышли на акцию против затопления шахты и потребовали встречи с "народным советом" и главой "ДНР".
Летом 2017-го украинские специалисты и политики заявили, что на шахте "Юный коммунар" начала просачиваться вода из соседних угольных предприятий – шахт "Енакиевская" и "Полтавская". Экологи предупреждают, что радиационные воды могут отравить и без того небогатые водные источники Донбасса, а также "дотянуться" до Ростовской области РФ.
Теги: Донбасс, шахта, экология, ДНР, ОРДО
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