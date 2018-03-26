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Из «ДНР» и «ЛНР» не отпускают заключенных, эксплуатируя их бесплатно
В «ДНР» и «ЛНР» построили целую систему заработка на заключенных – от продажи гуманитарных грузов из России до бесплатного труда и взяток от родственников. Об этом рассказал правозащитник Павел Лисянский, сообщает 62.
«В "ЛНР-ДНР" осталось 20% мест лишения свободы, если берем процентное соотношение по всей Украине. Там осталось 10 тыс. человек. Эти люди хотят перевестись и отбывать наказание по законам Украины. К сожалению, "власти ЛНР-ДНР" просто не хотят их отпускать», – говорит он.
«Потому что там работают промышленные зоны, потому что они эксплуатируют этих людей, зарабатывают деньги на них. Плюс в РФ идет клич о том, что в "ЛНР-ДНР" остались зоны, брошенные Украиной, и пошло-поехало – гумконвои собираются, везутся, вроде как для помощи этим заключенным, а на самом деле эти гумконвои продаются на рынках обычным людям, и на этом тоже зарабатывается», – продолжил Лисянский.
По его словам, родственники заключенных вынуждены ездить на неподконтрольные территории Донбасса, чтобы проведать своих близких и при этом потратить значительную сумму в «ЛНР» и «ДНР». «Что такое приехать в место лишения свободы? Надо идти к начальнику зоны – пакетик занести, чтоб не трогали. Это надо скупиться в магазине, поменять гривны на рубли и сделать какое-то вливание в экономику "ЛНР". У них есть комнаты для свиданий – это тоже оплачивается», – рассказывает он.
«Целый круг. Родственнику, чтобы поехать туда, необходим определенный денежный запас, который практически весь там надо потратить. Они создали там свои "гулаги", там выстроена сеть трудовых лагерей. Люди работают, но за это деньги не получают, 5-10 сигарет в день – это максимум. Освободиться они досрочно не могут, получить что-то на счет, как это в украинских местах лишения свободы, тоже не могут», – добавил правозащитник.
Из-за того, что в Украине несвоевременно подумали об эвакуации осужденных и задержанных на Донбассе, на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей остались более 16 тыс. человек.
По информации правозащитников, в «ЛНР» используют принудительный труд заключенных, которых заставляют работать на тяжелых работах бесплатно и под угрозой физического насилия. Кроме того, через места лишения свободы, расположенные на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей, проходит наркотрафик из России и Крыма.
По данным «Восточной правозащитной группы», в 2017 году на неподконтрольном Донбассе в СИЗО №17 (г. Луганск) от побоев умерли три человека.
Теги: Донбасс, заключенные, ДНР, ЛНР
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