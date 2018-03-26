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В Лимане задержали участника «русской весны» 2014 года
Правоохранители задержали жителя Лимана (Донецкая область), который способствовал оккупации города, а также обследовал автомобили на блокпосту боевиков, сообщает пресс-служба Нацполиции в Донецкой области, передают novosti.dn.ua.
«Полицейские продолжают выявлять злоумышленников, которые принимали участие в незаконных вооруженных формированиях. Как правило, в наемники шли маргинальные личности. Так, сыщики собрали доказательства причастности к НВФ 34-летнего местного жителя, который имел судимость за кражи», — говорится в сообщении на сайте ведомства в воскресенье.
В апреля 2014 года мужчина предложил свои услуги террористам, с целью личное обогащение. Новобранца поставили на блокпост в селе Дробышево осуществлять пропускной режим. В информации уточняется, ч то задачей «вчерашнего вора» было останавливать транспорт, проверять водителей и их авто.
Однако, по словам экс-боевика, через четыре дня он разочаровался и покинул ряды террористов. После этого скрывал участие в бандформировании.
«Несмотря на то, что с этого момента прошло 4 года, полицейские выявили и задокументировали факт участия лиманчанина в НВФ», — сказано в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст. 260 УК Украины (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований). Задержанному грозит от 3 до 8 лет лишения свободы. В Нацполиции напомнили, что с начала года правоохранители Донетчины разоблачили 55 боевиков.
Теги: Донбасс, Донецкая область, уголовное дело, лиман, задержание, блокпост, боевики, Нацполиция
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