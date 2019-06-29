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Вооруженные боевики «ДНР» без причин задерживают наблюдателей СММ ОБСЕ
29.06.2019 14:12
Вооруженные боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой области без объяснения причин задерживают наблюдателей СММ ОБСЕ.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 26 июня 2019 года, имеющемся в открытом доступе,
«26 июня на блокпосту возле н. п. Верхнешироковское (быв. Октябрь; неподконтрольный правительству, 29 км к северо-востоку от Мариуполя) четверо вооруженных членов вооруженных формирований позволили патрулю СММ проехать лишь спустя 40 минут ожидания».
Теги: Донбасс, ОБСЕ, задержание, блокпост, ДНР, боевики
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