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«Спікер від Бога»: Захарченко поделился планами «захвата» центра Украины
28.03.2018 13:40
Главарь боевиков «ДНР» Александр Захарченко заявил, что «армия ОРДО» способна достичь пределов центральных областей Украины и захватить их.
Так, главарь боевиков заявил о сигнале Вашингтона, который мог в случае одобрения большой войны спровоцировать наступление «ДНР» вглубь Украины. Он уточнил: «Если бы хозяева в Вашингтоне дали команду „фас“, то мы бы уже встречались с вами не здесь, а где-то подальше к центру Украины».
При этом пока он рассчитывает на захват территории всего Донбасса, отметив, что контроль Украины над свободной его частью является «временным».
Источник: https://donpress.com
Теги: Украина, Донбасс, захват, ДНР, Захарченко
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