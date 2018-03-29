Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В ГПСУ назвали особенности очередного «гумконвоя» России

29.03.2018 16:39
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В ГПСУ назвали особенности очередного «гумконвоя» России

Украинским пограничникам не позволили осмотреть две колонны грузовиков 75-го «гумконвоя» РФ для ОРДЛО, передает donpress.com.

Помощник председателя Госпогранслужбы, пресс-секретарь ведомства Олег Слободян отметил: «Так как РФ в очередной раз нарушила существующие международные и отечественные нормы, регламентирующие порядок направления гуманитарных грузов и представители международного комитета Красного Креста участия в оформлении не принимали, представители украинской межведомственной группы осуществляли только визуальное наблюдение без выполнения контрольных функций. Характер груза: в основном якобы детские пищевые наборы, учебная литература и канцелярские товары».

При этом он уточнил, что груз перемещался в закрытых упаковках, сводной группе не удалось получить истинную информацию о его содержании, характере и номенклатуре.
Особенности данного «гумковоя» — общая загруженность автомобилей в среднем составила 40−50%.



Теги: Украина, Донбасс, Российская Федерация, Красный Крест, гуманитарный конвой, ОРДЛО, ГПСУ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх