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В ГПСУ назвали особенности очередного «гумконвоя» России
Украинским пограничникам не позволили осмотреть две колонны грузовиков 75-го «гумконвоя» РФ для ОРДЛО, передает donpress.com.
Помощник председателя Госпогранслужбы, пресс-секретарь ведомства Олег Слободян отметил: «Так как РФ в очередной раз нарушила существующие международные и отечественные нормы, регламентирующие порядок направления гуманитарных грузов и представители международного комитета Красного Креста участия в оформлении не принимали, представители украинской межведомственной группы осуществляли только визуальное наблюдение без выполнения контрольных функций. Характер груза: в основном якобы детские пищевые наборы, учебная литература и канцелярские товары».
При этом он уточнил, что груз перемещался в закрытых упаковках, сводной группе не удалось получить истинную информацию о его содержании, характере и номенклатуре.
Особенности данного «гумковоя» — общая загруженность автомобилей в среднем составила 40−50%.
Теги: Украина, Донбасс, Российская Федерация, Красный Крест, гуманитарный конвой, ОРДЛО, ГПСУ
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