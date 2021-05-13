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Архив - Донецкая область

Красный Крест доставил в ОРДЛО более 100 тонн строительных материалов

13.05.2021 09:00
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Красный Крест доставил в ОРДЛО более 100 тонн строительных материалов

Более 100 тонн гуманитарной помощи в виде строительных материалов передал Международный комитет Красного Креста на неподконтрольную часть Донбасса 12 мая. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
«На оккупированные части Донецкой и Луганской областей шестью грузовиками доставлен гуманитарный груз общим весом 102,14 тонны. Он передан от всех государств-членов Женевских Конвенций, которые делают взносы в глобальный бюджет Международного комитета Красного Креста», — говорится в сообщении.
Гумконвой, перевозивший строительные материалы проследовал в ОРДЛО через КПВВ «Новотроицкое».



Теги: Донбасс, Красный Крест, гуманитарный конвой, ОРДЛО
 
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