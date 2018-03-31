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Архив - Донецкая область

Четыре авто и трех взяткодателей задержали на донбасских пунктах пропуска

31.03.2018 12:12
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Четыре авто и трех взяткодателей задержали на донбасских пунктах пропуска

По данным Госпогранслужбы Украины, четыре автомобиля, перевозивших товары через линию разграничения с нарушениями как на выезд к временно оккупированной территории Украины, так и на въезд из нее, обнаружили 30 марта представители Краматорского погранотряда.

Транспортными средствами пытались через КПВВ "Майорск" и "Марьинка" незаконно перевезти верхнюю одежду, обувь, фурнитуру к сантехнике и комплектующие к промышленному оборудованию на общую сумму почти 73 тыс. гривен. Водителей вместе с автомобилями и грузом передали сотрудникам Государственной фискальной службы для принятия правового решения.

В этих же КПВВ сотрудники Госпогранслужбы зафиксировали три случая, когда граждане Украины предлагали взятки, пытая "договориться" об ускоренном оформлении, проезде вне очереди и не осуществлении осмотра транспортного средства. В итоге взяткодатели были переданы представителям Национальной полиции в Донецкой области.

Напомним, что 30 марта линию разграничения штурмовало свыше 41 тысячи человек, а сегодня утром у КПВВ были зафиксированы небольшие очереди.

Позже соцсети сообщили о проблемах проезда со стороны Донецка.

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Теги: Донбасс, пограничники, пункты пропуска, КПВВ
 
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