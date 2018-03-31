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Архив - Донецкая область

Донбасские КПВВ: соцсети сообщают о проблемах со стороны Донецка

31.03.2018 11:51
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Донбасские КПВВ: соцсети сообщают о проблемах со стороны Донецка

Все КПВВ на Донетчине сегодня, 31 марта, работают в штатном режиме. Но далеко не везде можно нормально проехать. О том, что происходит у линии разграничения, рассказали пользователи соцсетей.

Вот, что сообщает Донбасс SOS со ссылкой на информацию в соцсетях (орфография и стилистика авторов сохранены):

#Зайцево #Майорск #Артемовск #Бахмут #Никитовка
Со стороны Донецка практически нет движения. За два часа пропустили несколько авто.


#Георгиевка #Курахово #Марьинка
8-10 Стоит кппв Маринка. За час не поехала в Украину ни одна машина. Причины не говорят
11-00 За 3 часа 50 минут проехало не больше полусотни машин из очереди
А слева - ровно столько, чтобы хватило на жизнь работникам блокпоста
11-30 На въезд ДНРовского блокпоста
За последний час пошло не больше 10 машин.

#Волноваха #Новотроицкое #Перлына #Еленовка
В 5.45 было 80 машин. 10 льготы. На Мариуполь. Пускают быстро. Начали пускать раньше 7.
9-00 На Донецк на еленовке до 40. Пеших много на Донецк на перлыне. На Мариуполь на перлыне пеших нет
10-00 На Мариуполь машин 120 льготы машин 20 ехал с Мариуполя льгота 20 основная. 40
10-15 На Еленовке машин почти до поворота. Льготы 25-30

#Гнутово #Пищевик #Октябрь
8-30 На Октябре в сторону Мариуполя 10 машин. На Пищевике до автобусов. Движение хорошее

Напомним, что 30 марта линию разграничения штурмовало свыше 41 тысячи человек, а сегодня утром у КПВВ были зафиксированы небольшие очереди.

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Теги: Донецк, Донбасс, пункты пропуска, КПВВ, очереди
 
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