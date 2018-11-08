8 ноября: Ситуация в пунктах пропуска

08.11.2018 09:11

Сегодня утром, 8 ноября, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме согласно осеннего графика работы, передает dnews.dn.ua.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 7 ноября линию разграничения через КПВВ пересекли 39,4 тыс. человек и 5 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 9 020 человек и 1 085 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 8 570 человек и 1 650 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 7 300 человек и 1 460 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 3 525 человек и 875 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 11 020 человек.

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 180 транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 0/50;

КПВВ «Марьинка» – 0/50;

КПВВ «Новотроицкое» – 0/50;

КПВВ «Гнутово» – 0/30.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Марьинка»:

Ольга: «8:38. На ДНР на выезд из Донецка основная далеко на мосту, льготы до моста, суперльготы елочкой на левой обочине почти до моста».

КПВВ «Новотроицкое»:

Анна: «7:20. В Еленовке из Донецка машин до автостанции, 12 автобусов с пешими и так человек 100 стоят. Только на паспортном машин 50, все ряды заняты, недавно начали пропускать».

КПВВ «Гнутово»:

Александр: «6:31. В Мариуполь больше 100 машин, не считая льготы».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.