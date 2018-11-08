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8 ноября: Ситуация в пунктах пропуска
Сегодня утром, 8 ноября, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме согласно осеннего графика работы, передает dnews.dn.ua.
По данным Государственной пограничной службы Украины, 7 ноября линию разграничения через КПВВ пересекли 39,4 тыс. человек и 5 тыс. транспортных средств:
КПВВ «Майорск» – 9 020 человек и 1 085 транспортных средств;
КПВВ «Марьинка» – 8 570 человек и 1 650 транспортных средств;
КПВВ «Новотроицкое» – 7 300 человек и 1 460 транспортных средств;
КПВВ «Гнутово» – 3 525 человек и 875 транспортных средств;
КПВВ «Станица Луганская» – 11 020 человек.
Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 180 транспортных средств:
КПВВ «Майорск» – 0/50;
КПВВ «Марьинка» – 0/50;
КПВВ «Новотроицкое» – 0/50;
КПВВ «Гнутово» – 0/30.
По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.
КПВВ «Марьинка»:
Ольга: «8:38. На ДНР на выезд из Донецка основная далеко на мосту, льготы до моста, суперльготы елочкой на левой обочине почти до моста».
КПВВ «Новотроицкое»:
Анна: «7:20. В Еленовке из Донецка машин до автостанции, 12 автобусов с пешими и так человек 100 стоят. Только на паспортном машин 50, все ряды заняты, недавно начали пропускать».
КПВВ «Гнутово»:
Александр: «6:31. В Мариуполь больше 100 машин, не считая льготы».
О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.
Теги: Донецк, Донбасс, ДНР, пункты пропуска, соцсети, КПВВ, ГПСУ
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