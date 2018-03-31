Ситуация на донбасских КПВВ утром 31 марта: штатный режим и небольшие очереди

31.03.2018 08:25

В контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения в Донецкой области, сегодня утром на въезд и выезд скопилось 210 авто.



По данным Госпогранслужбы Украины, у КПВВ "Майорск" сегодня утром на въезд и выезд находилась 0 и 50 транспортных средств, у КПВВ "Марьинка" - 10 и 50; у КПВВ "Новотроицкое" - 0 и 30; у КПВВ "Гнутово" - 30 и 40 соответственно.

В настоящее время все КПВВ работают в штатном режиме.



Напомним, что 30 марта линию разграничения штурмовало свыше 41 тысячи человек.



