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Ситуация на донбасских КПВВ утром 31 марта: штатный режим и небольшие очереди
31.03.2018 08:25
В контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения в Донецкой области, сегодня утром на въезд и выезд скопилось 210 авто.
По данным Госпогранслужбы Украины, у КПВВ "Майорск" сегодня утром на въезд и выезд находилась 0 и 50 транспортных средств, у КПВВ "Марьинка" - 10 и 50; у КПВВ "Новотроицкое" - 0 и 30; у КПВВ "Гнутово" - 30 и 40 соответственно.
В настоящее время все КПВВ работают в штатном режиме.
Напомним, что 30 марта линию разграничения штурмовало свыше 41 тысячи человек.
Теги: Донбасс, пункты пропуска, КПВВ, очереди
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