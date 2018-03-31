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Архив - Донецкая область

Луганское направление вспыхнуло вечером

31.03.2018 13:02
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Луганское направление вспыхнуло вечером

За минувшие сутки, 30 марта, оккупанты Донбасса совершил 3 прицельных обстрела позиций сил АТО на Луганском направлении.

В период с 20:00 до 22:30 российско-оккупационные войска вели огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов по защитникам Украины в районе Катериновки, а также дважды – вблизи Луганского.

Отметим, что вчера же, в первый день т.н. "пасхального перемирия" (должно было начаться с полуночи 30 марта) на Донецком направлении зафиксировано 29 вражеских обстрелов, из которых 25 определены как прицельные.

Напомним, что ранее была опубликована карта из зоны АТО, отображающая кошмарную ситуацию в первый день перемирия.



Теги: Донбасс, АТО, ВСУ, обстрелы, оккупанты
 
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